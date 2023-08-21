Burcu Esmersoy, mor bikinisiyle büyüledi Gelin olmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, önce mor bikinisiyle tanıtım yaptı sonra da serin sulara atladı.

ensonhaber.com

Uzun süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile yaz sonunda nikah masasına oturacak olan Burcu Esmersoy, Instagram hikayesinden 100 bin TL kazanıyor.

Önce tanıtım sonra deniz

Reklam anlaşmaları sayesinde hatırı sayılır bir servet edinen 46 yaşındaki Esmersoy, dün mor bir bikini giyip elinde gözlükle tanıtım yaptı.

Ünlü sunucu, yaptığı tanıtımın ardından kendisini serin sulara bıraktığı anı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Eylülde İtalya’da gelin olacak olan Burcu Esmersoy YouTube’da yayınlanan bir programda beş ayrı gelinlik giyeceğini söylemişti.

"Hiç yanlış yapmadım"

Bodrum’da bekarlığa veda partisi yapacak olan Esmersoy "1-3 Eylül’de İtalya’da düğün, 7 ya da 8 Eylül’de İstanbul’da Ulus 29’da partimiz var. Gelinlikleri Özgür Masur yapıyor. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde yanlış yapmadım. Bunda da yapmam herhalde" dedi.