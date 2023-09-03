Burcu Esmersoy'un düğünü olay oldu! Hem oynadı, hem ağladı, İtalya'da dünyaevine girdi Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da nikah masasına oturdu. Yakın dostlarının katılımı ile gerçekleşen nikah sırasında Esmersoy, gözyaşlarını tutamadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Manken ve sunucu Burcu Esmersoy, aşkı iş insanı Nazım Akmandil'de buldu.

2 yıldır Akmandil ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy, İtalya'da nikah masasına oturdu.

Nikah öncesi birbirini ilk kez gören çift gözyaşlarını tutamadı. Kameraya yansıyan o anlar görenleri oldukça duygulandırdı.

Burcu Esmersoy'un mutluluk gözyaşları

İtalya'nın Portofino kentinde, yakın çevrenin katıldığı sade bir törenle evlenen çiftin salona girdikleri an olay oldu. Heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan Burcu Esmersoy'a Nazım Akmandil eşlik etti.

Ünlü çift salona girmeden birbirine bakarak ağlamaya başladı. Ünlü sunucu eşinin gözyaşlarını silip onu daha sonra tutkuyla öptü.

O anları gören kullanıcılar 'Aşk bu demek', 'Aşık kadın aşık erkek böyle oluyor', 'Çok mutlu ol Burcu', 'Mutluluk gözlerinden okunuyor' gibi yorumlarda bulundu.

Düğün öncesi gelin spası

Burcu Esmersoy düğünleriyle ilgili “Özgür kaç tane gelinlik yaparsa giyeceğim. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde hata yapmadım. Bundan sonra da yapmam herhalde. Tabii işin şakası bu.

Çok yakın arkadaşlarımızla yurtdışında düğünümüz var. Bir de İstanbul’da bir düğün yapacağız. 7-8 Eylül gibi planlıyoruz. İtalya’daki düğün 1-3 Eylül gibi olacak. Bodrum’da da bir düğün, kutlama gibi bir şey yapacağız.” açıklamasını yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta da yakın arkadaşlarıyla birlikte gelin spası yapan Esmersoy, o anları da yayınladı.