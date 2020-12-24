Burcu Esmersoy: Yılbaşı planıı yapmadım

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yılbaşı gecesini evde geçireceğini söyledi.

Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Bir restorandan paket yemek siparişi veren Esmersoy, pandemi döneminde en çok zorlandığı konunun yemek olduğunu söyledi.

"ŞEKER VE KARBONHİDRAT YOK"

“Bizim evde yemek pişmiyor.” diyerek espri yapan Esmersoy, “Spor yaptığım için yiyip içtiğime dikkat ediyorum. Şimdi toplantım vardı. Onun için arada salata yiyim dedim” şeklinde konuştu. Esmersoy, bu dönemde karbonhidrat ve tatlıdan uzak durmaya çalıştığını ifade etti.

"PLAN YOK"

Yılbaşı planları sorulan ünlü sunucu, “Plan yapmayı pek tavsiye etmiyorum. Ne olacağımız belli değil. Zaten çokta bir şey yapar biri değilim. Televizyon seyrederek, arkadaşlarım ile Zoom’da görüşerek yeni yıla girmeyi düşünüyorum” dedi.

Kişisel bakımına çok dikkat eden Esmersoy'un makyajsız hali dikkat çekti.