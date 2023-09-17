Burcu Esmersoy'dan bebek açıklaması Ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil, 2 Eylül’de İtalya’nın Portofino kentinde yakın çevrenin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Düğünün ardından İstanbul'a dönen Esöersoy, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Uzun süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünyaevine giren Burcu Esmersoy, İstanbul'a döndü.

İstanbul'da da ikinci düğünlerini yapan Esmersoy, "İkinci düğünümüzü yapıyoruz. Bodrum'da da bir düğün yapacaktık ama çok yorulduk, orada düğün olmayacak." diyerek duygularını dile getirmişti.

Güzel isim İstinye'de alışveriş yaparken, gazetecilere yakalandı ve ayaküstü röportaj verdi.

Hamilelik açıklaması

Son günlerde 'hamilelik' haberleri ile gündemde olan 46 yaşındaki güzel isim, çocukları çok sevdiğini söylerken, konu hakkında net bir açıklamaya imza attı.

"Çocukları çok seviyorum ama..."

Hakkında çıkan hamilelik haberleri hatırlatılan Esmersoy, "Çocukları çok seviyorum ama şu an hamilelik bana çok uzak. Yani hamile değilim. Evliliğim çok iyi gidiyor, hatta eşime hediye alacağım” açıklamasını yaptı.