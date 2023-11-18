Burcu Esmersoy'dan dikkat çeken açıklamalar: Olgun bir kadınım

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Son zamanların en dikkati çeken ismi Burcu Esmersoy...
Geçtiğimi aylarda görkemli bir düğünle dünyaevine giren Burcu Esmersoy, sosyal medyadan para kazanmaya devam ediyor.
Sosyal medya üzerinden aldığı ücretle herkesin ağzını açık bırakan Esmersoy, hayatına dair bazı açıklamalarda bulundu.
Olgun Burcu
Burcu Esmersoy yaptığı açıklamada, "Artık istediğim olgunluğa eriştim, kendime acımasız davranmayı bıraktım" derken, "Şu an bulunduğum konumu hak ediyorum ve bu Burcu’yu takdir ediyorum.Yaşadıklarımı yaşamamış insanların eleştirileri beni ilgilendirmiyor" dedi.
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