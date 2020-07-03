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    Burcu Esmersoy'dan kas şov

    Şu sıralar tatilinin keyfini çıkaran sunucu, yeni paylaşımıyla yürek hoplattı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 17:17
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    Burcu Esmersoy'dan kas şov #1

    Sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz ay çıktığı tatiline devam ediyor.

    Güneşin ve denizin tadını çıkarın güzel sunucu, bu anları da sevenleriyle paylaşıyor.

    Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Esmersoy, son paylaşımıyla dikkat çekti.

    KARIN KASINI GÖSTERDİ

    Düzgün fiziği ile dikkat çeken Esmersoy, karın kasını ortaya çıkaran bir poz verdi. Bu fotoğraf binlerce beğeni alırken, sıcak havaya rağmen sporun vazgeçmeyen sunucuya, yüzlerce yorum geldi.

    Burcu Esmersoy'dan kas şov #2

    Burcu Esmersoy'dan kas şov #3

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