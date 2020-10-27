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    Burcu Esmersoy'u şaşırtan zam

    Burcu Esmersoy, Tarabya’da aylık kirası 30 bin TL olan bir villada yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 10:49
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    Burcu Esmersoy'u şaşırtan zam

    Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl Göktürk'ten Tarabya'ya taşınmıştı. Aylık kirası 30 bin TL olan havuzlu bir villa bulan 44 yaşındaki sunucu, evin içi ve dışını da zevkine göre dizayn ettirmişti.

    YILLIK 360 BİN TL ÖDÜYOR

    Bir yıllık kira bedeli olan 360 bin TL'yi de peşin ödeyen ünlü isim, önceki gün aldığı haberle büyük şaşkınlık yaşadı.

    20 BİN TL ZAM

    Burcu Esmersoy'un ev sahibi, artan emlak fiyatlarını gerekçe göstererek villaya 3'te 2 oranında, yani 20 bin TL'lik zam yapmak istedi.

    Güzel sunucu, 50 bin TL'ye çıkacak olan kira bedelinin yasal olmadığını belirterek itiraz etti.

    Burcu Esmersoy u şaşırtan zam #1

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