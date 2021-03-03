Burcu Esmersoy'u ti'ye aldılar

Formunu nasıl koruduğunu anlatan Burcu Esmersoy, 23 yıldır beyaz ekmek yemediğini söylemişti.

Güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkat çeken 44 yaşındaki manken ve sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde yeme içme konusunda katı kuralları olduğunu söylemişti.

"21 YILDIR EKMEK YEMİYORUM"

21 yıldır beyaz ekmek yemediğini söyleyen Esmersoy'un, yıllar önce oynadığı klipte ekmek yediği görüntüler ortaya çıktı.

23 YIL ÖNCE

Azeri şarkıcı Günel’in ‘Didem’ klibinde oynayan Esmersoy, bu görüntülerde elinde sandviçle görülmüştü. 1998’de çekilen klibin ardından 23 yıl geçti.

Sosyal medya kullanıcılarının 'İşte Burcu Esmersoy'un son yediği ekmek' diyerek yayınladıkları görüntüler espri konusu oldu.