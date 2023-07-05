Burcu Güneş: 10 sene kırmızı et yemedim Bir dönemin en popüler isimlerinden Burcu Güneş, formunun sırrını paylaştı.

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Pop müziğin başarılı isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Burcu Güneş, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Formunu nasıl koruduğuna dair açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, sırrını verdi. Ünlü şarkıcı, yediğine dikkat ettiğini ve sporu hayatından eksik etmediğini söyledi.

İşte Güneş'in açıklamalarından ara başlıklar:

"Veremediğim birkaç kiloyu verdim"

"Mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyorum. Spor ve diyetle 6-7 aydır veremediğim birkaç kiloyu verdim. Sahnede kendini ne kadar fit ve hafif hissedersen o kadar iyi geçiyor her şey.

"Fitliği korumak şart"

Yediklerime, içtiklerime ve sporuma dikkat ediyorum. Bir diyetisyen ile çalışıyorum. Fitliği korumak şart.

"10 sene kırmızı et yemedim"

10 sene kırmızı et yemedim. Bayramda insanların kesim şeklini bilmediği ve hayvanlara zarar verdiği görüntüler izledik. Hayvanlara çok hassasım. Bir süre sonra kırmızı et yedim ama az yiyorum.

"Yeşillik yiyorum"

Daha çok balık ve deniz ürünleri seviyorum. İzmirli olduğum için yeşillik yiyorum. Çim suyu bile içiyorum. Bana yeşil verebilirsiniz."