Burcu Güneş Hint milyardere misafir oldu Ünlü şarkıcı Burcu Güneş Hint milyarder Ravi Ruia ve eşi Madhu'nun özel davetlesi oldu.

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ensonhaber.com

Türk pop müziğinin en güçlü kadın isimlerinden Burcu Güneş, Hint milyarder Ravi Ruia ve ailesinin İstanbul'a demir atan lüks teknesine özel davetli oldu.

Şarkılarını seslendirdi

Hintli milyarder Ravi Ruia geçen yıl Bodrum ve Göcek koylarına yatıyla geldi. Ailesiyle tatil yapan Ravi Ruia bu yıl da Türkiye’nin cennet koylarını seçmişti.

Şimdilerde lüks teknesiyle İstanbulda olan Ruia, eşi Madhu'nun yaş günü partisine ünlü şarkıcı Burcu Güneş'i davet etti.

Güneş'i hayranlıkla dinlediler

Değerinin 500 milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen ultra lüks yata giden Burcu Güneş şarkılarını söyledi. O görüntülerde davetlilerin Güneş'i hayranlıkla dinlemesi dikkat çekti.