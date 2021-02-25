Burcu Kara, bahçede çalışıyor

Pandemi yasakları yüzünden İstanbul'da kalmak istemeyen ünlü oyuncu Burcu Kara, köyüne gitti.

5 yıl önce Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, bir yıl sonra da Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

HAFTA SONU KÖYE GİDİYOR

40 yaşındaki oyuncu, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında evde kalmak yerine ailesiyle soluğu doğada aldı.

AİLESİNE YARDIM EDİYOR

Yaklaşık bir aydır Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi'nde ailesinin yanında tatil yapan oyuncu, burada bir yanda da ailesinin bahçe işlerine yardım ediyor.

"HAYALLERİMİZ HEP YEŞİL"

Kara, önceki gün de zeytin dallarını traktöre yüklediği bir anı paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğrafına, "Aklımızda fikrimizde hep ağaçlar. Bahçeye ekeceğimiz tohumlar. Karlar eriyince tekrar koşup zeytin ağaçlarına kavuşucağız. Hayallerimiz hep yeşil. Siz en çok neyi hayal ediyorsunuz hayat normale döndüğünde?" notunu düştü.