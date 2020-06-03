Burcu Kara: Köyden İstanbul'a gelmiş gibiyim

Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini izole eden oyuncu Burcu Kara, duygularını takipçileriyle paylaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı kurallara uyan oyuncu Burcu Kara, kendisini korumak için tedbiri elden bırakmıyor.

Önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen oyuncu, bu kez normalleşme sürecine nasıl geçiş yapacağını anlattı.

Ortanca çiçekleri ile çekildiği bir kareyi yayınlayan Burcu Kara, altına şu notu düştü:

"TEDİRGİNİM"

"En sevdiğim vakitler geldi. Dışarı çıktığımda da her yerde görür müyüm ortancaları acaba? Merak ettiğim o kadar çok şey var ki dışarıdaki hayatla ilgili. İlk defa köyünden İstanbul'a gelen biri gibi heyecanlı, ama tedirginim. Maskeleri zulaladım, kısa aralıklarla keşif turlarına başlamayı düşünüyorum bu hafta."