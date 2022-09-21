Burcu Kara köyüne gitti

Köy evine tadilat yaptıran Burcu Kara, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Yedi yıl önce yönetmen Fırat Parlak ile evlenen ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz yıl Bursa'nın İznik ilçesindeki dedesinden kalan doğup büyüdüğü köy evini yenilemişti.

Çocukluğunun geçtiği yıkılmaya yüz tutmuş, eski kerpiç ev için aylarca çaba sarfeden Kara, "Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik" demişti.

Uzun çalışmalarının ardından evin son halini takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmeyen Kara, bahçesine diktiği tohumlardan da meyve-sebze almaya başladı.

Şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayan Burcu Kara, eline bir tepsi alıp bahçesindeki armut ve domatesleri topladı. Bahçeden elde ettiği mahsüllerle poz veren ünlü isim, bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

42 yaşındaki Kara, paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü:

"Önlemini alalım"

"Bugün de elimiz boş çıkmadık bahçeden. Şimdi seneye tohum biriktirme zamanı. Bakın; hiçbir şey istemem. Ama elinizde ata tohumu varsa 'hayır' demem. Hep diyorum; Çocuklarınıza mutlaka tohum bırakın. Artırın, biriktirin. Doğaya sahip çıkalım. Daha fazla tarım bitmeden, başka ülkelere daha fazla muhtaç kalmadan, hepimiz kendi evimizde bunun önlemini alalım"



