Burcu Kara: Mutfağı bıraktım

Eşinin çok güzel yemek yaptığını söyleyen Burcu Kara, evde artık mutfağa girmediğini açıkladı.

Güzel oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz gün bir yemek programına katıldı. Kara, ev hayatıyla ilgili esprili yorumlarda bulundu.

Eşi Fırat Parlak'ın güzel yemek yaptığına vurgu yapan Kara, eşiyle ilgili gelen bir soruya esprili yanıt verdi.

"FIRAT'A BIRAKTIM"

Kara, "Fırat’tan sonra mutfağı bıraktım. O her yemeği çok ustaca yapıyor. Onu gördükten sonra sadece yardım için mutfağa giriyorum" dedi.