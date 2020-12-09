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    Burcu Kara: Mutfağı bıraktım

    Eşinin çok güzel yemek yaptığını söyleyen Burcu Kara, evde artık mutfağa girmediğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 10:35
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    Burcu Kara: Mutfağı bıraktım

    Güzel oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz gün bir yemek programına katıldı. Kara, ev hayatıyla ilgili esprili yorumlarda bulundu.

    Eşi Fırat Parlak'ın güzel yemek yaptığına vurgu yapan Kara, eşiyle ilgili gelen bir soruya esprili yanıt verdi.

    "FIRAT'A BIRAKTIM"

    Kara, "Fırat’tan sonra mutfağı bıraktım. O her yemeği çok ustaca yapıyor. Onu gördükten sonra sadece yardım için mutfağa giriyorum" dedi.

    Burcu Kara: Mutfağı bıraktım #1

    Burcu Kara: Mutfağı bıraktım #2

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