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    Burcu Kara, oğlu Ali Çınar ile poz verdi

    İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Burcu Kara, beş yaşındaki oğluyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 07:32
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    Burcu Kara, oğlu Ali Çınar ile poz verdi

    Başarılı oyuncu Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturmuştu.

    İkinci bebek yolda

    Güzel oyuncu, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Kara, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

    Heyecanı günden güne büyüyen Kara'dan yeni fotoğraflar geldi. Oğlu Ali Çınar ile objektif karşısına geçen oyuncu, pazar günü rutinlerini anlattı. Ünlü isim gönderisine; "Pazar demek bizde hep park, bahçe, orman demek. Mutlaka bir temiz hava alalım, mümkünse yürüyelim. Ali varsa tabii her yolun sonu bir kaydırağa, bir salıncağa çıkıyor ama olsun. Şimdi eve dönüp, yemek, ödev, çanta hazırlama vakti. Siz de nasıl Pazar günleri?" notunu düştü.

    Karnı büyüdü

    İkinci kez anne olmak için gün sayan Burcu Kara'nın karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Anne-oğulun pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Burcu Kara, oğlu Ali Çınar ile poz verdi #1

    Burcu Kara, oğlu Ali Çınar ile poz verdi #2

    Burcu Kara, oğlu Ali Çınar ile poz verdi #3

    Burcu Kara, oğlu Ali Çınar ile poz verdi #4

    Burcu Kara, oğlu Ali Çınar ile poz verdi #5


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