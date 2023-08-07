Burcu Kara şalvar giydi Bursa'nın İznik ilçesindeki dededen kalma doğup, büyüdüğü köy evine tadilat yaptıran Burcu Kara, doğayla iç içe hayat sürüyor.

ensonhaber.com

Bir süredir Antalya'da tatil yapan iki çocuk annesi ünlü oyuncu Burcu Kara, tatilden döner dönmez soluğu köy evindeki bahçesinde aldı.

Şalvar giyip sebze toplarken poz veren Burcu Kara, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımına "Bahçemi ve köylü kimliğimi ihmal ettiğimi düşünmeniz beni üzer." notunu düşen oyuncuya sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Burcu Kara'nın paylaşımını beğenenler arasında, Özge Özberk, Ayça Erturan, Seda Bakan ve Seren Fosforoğlu gibi ünlü isimler yer alırken sunucu Nursel Ergin'den ise "Her halin naif her halin güzel çok yakışmış." yorumu geldi.