Burcu Kıratlı, aşkını haykırdı

Burcu Kıratlı, şubat ayında ikinci kez evlendiği şarkıcı eşi Sinan Akçıl'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

2019 yılında boşanmalarının ardından tekrar nikah masasına oturan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinin mutlu evlilikleri sürdürüyor. Çiftten Akçıl, 39 yaşına bastı. Geçtiğimiz haftalarda "İşleri toparladıktan sonra ben de her kadın gibi anne olmak istiyorum ama Sinan, baba olmak için daha sabırsız ve heyecanlı" açıklamasını yapan Kıratlı, eşinin doğum gününü Instagram'dan da kutladı.

"RUH EŞİM"

Kıratlı, gönderisine, "İyi ki doğdun ruh eşim. İyi ki doğdun, tamamlandım aşk bakışlım..." notunu düştü. Ünlü oyuncunun romantik paylaşımı 21 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

"AŞK ENGELLERİ YENER"

Akçıl ise eşinin bu gönderisine, "Tek bir ruh iki bedene sığmaz' lafına katılmıyorum. Biz sığdırdık... 'Aşk engellere yenilir' lafına katılmıyorum, biz engelleri de kaldırdık... Büyümeyen küçük kızım; hep kollarımın altında, hep güvende kal... İyi ki doğdum da seni buldum..." sözleriyle yanıt verdi.