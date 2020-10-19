Burcu Kıratlı kimdir? Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ilişkisi bitti mi?

İnişli çıkışlı ilişkileriyle magazin gündeminden düşmeyen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çiftinin ayrıldığı konuşuluyor. Sinan Akçıl'ın aldattığı iddia edilen Burcu Kıratlı kimdir?

Sinan Akçıl ile evlendikten 6 ay sonra boşanan ve tekrar barışan Burcu Kıratlı, aldatıldığı iddialarıyla magazin gündeminde. Peki Burcu Kıratlı kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı.

2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Burcu Kıratlı, Aşk ve Mavi dizisinde, “Mavi” karakterine hayat vermiştir.

SİNAN AKÇIL VE BURCU KIRATLI İLİŞKİSİ BİTTİ Mİ?

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda'ya giderek dünyaevine girmişti. Evliliklerinde sürekli kriz yaşayan ikili 9 ay sonra boşanma kararı almıştı.

Bir düğünde sahne alan şarkıcı Ferhat Göçer, Sinan Akçıl'ın eski sevgililerinden bahsedince Burcu Kıratlı düğünü terk etmişti. İkilinin aralarındaki gerginliği daha da tırmandıran bu olayın ardından boşanma kararı almışlardı.

Kıskançlık sebebiyle daha önce de birçok kez ayrılık kararı alan çifti aileleri barıştırmıştı.Tekrar evlenme planları yapan çift magazin gündemine aldatma ve hamilelik iddialarıyla düştü.

Sinan Akçıl'ın azeri bir psikolog ile sevgili olduğu ve baba olmayı beklediği öğrenildi. Sevgilisine kör kütük aşık olan Akçıl, hamile sevgilisi için Burcu Kıratlı'yı terkederek arkadaşının evine yerleşti.