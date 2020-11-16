Burcu Kıratlı, köylü kızı imajıyla beğeni topladı

Şalvar giyip, yemeni takan Burcu Kıratlı, tarlada traktörle poz verdi. Kıratlı'nın bu pozuna kısa süre içinde beğeni yağdı.

Eylül 2019'da boşanıp 20 gün sonra yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ayrıldı.

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, Sinan Akçıl ile ayrıldıktan hemen sonra kendini işine verdi.

Son olarak 2018 yılında ekranlara gelen Aşk ve Mavi dizisinde oynayan Burcu Kıratlı, uzun süredir hiçbir projede yer almıyordu.

Kıratlı, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırmış ve yeni projesinden ipuçları vermişti.





KÖYLÜ KIZI OLDU

Film projesinde yer alacak olan güzel oyuncu, bir Özel Harekat polisini canlandıracak. Rolüne sıkı hazırlanan Kıratlı, kıyafetleriyle çalışmalar sırasında çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Güzel oyuncu bu paylaşımının hemen ardından hayranlarının karşısına köylü kızı olarak çıktı. Son pozuna beğeni yağdıran takipçileri, Kıratlı'nın filmini dört gözle bekliyor.



