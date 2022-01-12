Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a boşanma davası açıyor

En son verdiği röportajda evleri ayırdıklarını söylemeyen ve ayrılığı saklayan Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ın açıklamalarından sonra ipleri kopardı.

2018 yılında Amsterdam'da evlenen, dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Şubat 2021’de ikinci kez nikah masasına oturmuşlardı. Ünlü çift, evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan yeniden ayrılıyor.

DAVA AÇIYOR

Önceki gün açıklama yapan Sinan Akçıl, evliliklerindeki krizi doğrulamış, "Evden ayrıldım ama çözmeye çalışıyoruz. Evlilik çıkmazındayız. Ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir." demişti.

Eşinin açıklamalarını gören 32 yaşındaki oyuncu, soluğu avukatının yanında aldı. Kıratlı'nın, Akçıl’a boşanma davası açmak için işlemleri başlattığı öğrenildi.

"BEBEĞİMİZ OLMUYOR"

Bu seferki ayrılığın nedeni bebek krizi. İkili, birkaç ay önce bir ödül törenine beraber katılmışlardı. Akçıl, "Aslında şu anda buraya bebeğimize baktığımız için gelemiyor olmamız lazımdı ama olmuyor işte." demişti.

Bebek istemeyen Burcu Kıratlı'nın, eşiyle bu yüzden restleştiği konuşuluyor.