Dolar
6.9773
-0.1445%
Euro
8.2051
-0.8794%
Altın
1976.07
1.0043%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
443.423
0.8712%
Bitcoin
78925.51
0.787%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ı öpücüklere boğdu

    Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ı öpücüklere boğdu

    Yeniden evlenme kararı alan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Bodrum'da görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 11:20
    • Güncelleme : 02.08.2020 - 11:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ı öpücüklere boğdu

    Geçtiğimiz eylül ayında boşanan ve yeniden evlenme kararı alan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti, yaz tatilini Bodrum'da geçiriyor.

    Gittikleri plajda sıcak havanın tadını çıkarırken görüntülenen ikili, aşk dolu bir gün geçirdi.

    BURCU, AŞKA GELDİ

    Doğum gününde evlenme teklifi alarak ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Kıratlı, aşka gelip Sinan Akçıl'ı öpücüklere boğdu.

    Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ı öpücüklere boğdu #1

    Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ı öpücüklere boğdu #2

    Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ı öpücüklere boğdu #3

    Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ı öpücüklere boğdu #4

    Görüş Bildir