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- Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ı öpücüklere boğdu
Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ı öpücüklere boğdu
Yeniden evlenme kararı alan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Bodrum'da görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 02.08.2020 - 11:20
- Güncelleme : 02.08.2020 - 11:20
Geçtiğimiz eylül ayında boşanan ve yeniden evlenme kararı alan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti, yaz tatilini Bodrum'da geçiriyor.
Gittikleri plajda sıcak havanın tadını çıkarırken görüntülenen ikili, aşk dolu bir gün geçirdi.
BURCU, AŞKA GELDİ
Doğum gününde evlenme teklifi alarak ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Kıratlı, aşka gelip Sinan Akçıl'ı öpücüklere boğdu.