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    Burcu Kıratlı: Terk edilmiş çok köpek var

    Burcu Kıratlı, Kemerburgaz’da sokak hayvanlarını beslerken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 08:34
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    Burcu Kıratlı: Terk edilmiş çok köpek var

    Sinan Akçıl ile ayrıldıktan sonra uzun zamandır ortalarda gözükmeyen oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün Kemerburgaz’da, ormanlık alanda yaşayan köpeklere mama dağıtırken objektiflere yakalandı.

    ELLERİYLE BESLEDİ

    Aracından indiğinde etrafı köpekler tarafından sarılan oyuncu, hayvanların hepsini elleriyle besledi.

    Kıratlı, bulduğu her fırsatta bu ormana geldiğini söyledi:

    "KAHROLUYORUM"

    “Burada hem spor yapıyorum hem de hayvanları besliyorum. Terk edilmiş çok köpek var, hepsi de aç. İçim parçalanıyor. Acaba doymayan oldu mu diye düşünmekten kahroluyorum.”

    Burcu Kıratlı: Terk edilmiş çok köpek var #1

    Burcu Kıratlı: Terk edilmiş çok köpek var #2

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