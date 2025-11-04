Burcu Kıratlı transparandan vazgeçmiyor! Elbisesi yorum yağmuruna tutuldu

- Burcu Kıratlı, bir davete baştan aşağı transparan elbisesiyle katıldı.
- Kıratlı'nın iddialı tarzı sosyal medyada çokça yorum aldı.
- Ünlü oyuncu, daha önce de giydiği gelinlikle dikkat çekmişti.
Ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl'dan iki kez evlenip boşanan Burcu Kıratlı, bir derginin davetinde boy gösterdi.
Gecenin en iddialı isimlerinden olan Kıratlı, baştan aşağı transparan girdi.
Kalçasına kadar dekoltesiyle ve iddialı tarzıyla dikkat çeken oyuncuyu görenler, gözlerini alamadı. Burcu Kıratlı'nın tarzına görenler yorum yapmadan geçemedi.
"KALPTEN GÖTÜRÜR"
Sosyal medyada tarzı gündem olan ünlü oyuncu, "Kalpten götürür", "Burcu transparan seviyor" gibi yorumlar aldı.