Burcu Kıratlı'dan Azerbaycanlı sevgili açıklaması

Sinan Akçıl'ın sevgilisi Burcu Kıratlı sessizliğini bozdu.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Ocak 2019’da evlenip Eylül 2019’da boşanmış, kasımda yeniden bir araya gelmişti. Eski karı-kocanın ikinci kez nikah masasına oturacağı konuşuluyordu ki, 20 gün önce yolları yine ayrıldı.

HAMİLE İDDİASI

Hatta ünlü çift birbirlerini Instagram’dan bile sildiler. Dün de Sinan Akçıl’ın Azerbaycanlı diyesityen Nez Aliyeva ile aşk yaşadığı, hatta sevgilisinin hamile kaldığı iddia edildi.

"BURCU TEK KADIN"

Dedikodular üzerine Sinan Akçıl “Burcu ile ayrılık sürecinde olmamıza rağmen o benim hala değer verdiğim tek kadındır” açıklamasını yaptı.

"SANKİ BENİM ARKADAŞIM"

Oyuncu Burcu Kıratlı da bu olayla ilgili konuştu, Kıratlı, "3 gündür bu şizofren kadın ile uğraşıyorum. Bu sabah tam 11 kez beni aradı. Çıkan haberlerle ilgili. Sanki benim arkadaşım bana açıklama yapıyor.

"SİNAN YAPMAZ"

Sinan’ın telefonuna yolladığı sesli mesajları var. ‘Ben senin için her şeyi yaparım, Burcu’ya gider neler neler anlatırım’ diyor. Takıntılı. Kadın hırsa kapılmış belli ki. Ama Sinan’ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum” dedi.

"BİZDE GENETİK"

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Akçıl, çapkın birisi olduğunu itiraf etmişti. Akçıl, "Bizde genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. N'apayım yani." demişti.