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    Burcu Kıratlı'nın 2.5 milyonluk tektaşı çalındı

    Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın 2.5 milyon değerindeki evlilik yüzüğü çalındı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 11:40
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    Burcu Kıratlı'nın 2.5 milyonluk tektaşı çalındı

    Oyuncu Burcu Kıratlı'nın 550 bin lira dolandırıldığı iddiası üzerine açılan davada önceki gün görüldü. Kıratlı'nın şarkıcı eşi Sinan Akçıl, tanık sıfatıyla ifade verdi.

    Duruşmada ifade veren Kıratlı, sanık Mine Mumcu'nun yurt dışında telekomünikasyon işleri yaptığını, özel numaraları yurt dışından satın alıp Türkiye'ye getirerek tanınmış kişilere daha pahalıya sattığından bahsettiğini söyledi.

    "KANDIRILDIM"

    Sanıkla karı yarı yarıya bölüşmek üzere anlaştıklarını dile getiren Kıratlı, "2 kez banka üzerinden havale yaptım. İlk seferde 300 bin lira, ikincide 450 bin lira gönderdim. Sanık, bana kar payı olarak 100 bin lira civarında para gönderdi. 3. defada 550 bin lira para gönderdim. Bana karıyla birlikte 850 bin lira olarak geri verecekti. Sonrasında bunun 'ponzi sistemi' olduğunu öğrenince çıkmak istedim. Paramı geri vereceğini söyledi ama o günden sonra ulaşamadım. Kandırıldım, paramı da alamadım." diye konuştu.

    SİNAN AKÇIL TANIK OLDU

    Tanık Sinan Akçıl ise eşinin sanık Mumcu ile iş yaptıklarını, eşinin ilk kar payını aldıktan sonra sözleşme yaptıklarını aktardı. Sanığın 2 kez kar payını zamanında ödediğini kaydeden Akçıl, ancak 3.'üncü de eşini oyalamaya başladıklarını ifade etti.

    2.5 MİLYON TL'LİK YÜZÜK YOK

    Dolandırılma olayıyla uğraşan ünlü çift, şimdi de hırsızlık olayı yüzünden keyifsiz günler yaşıyor. Ünlü çiftin, 2.5 milyon TL değerindeki evlilik yüzükleri çalındı.

    "POLİSE BİLDİRDİK"

    Akşam'da yer alan habere göre, Yüzüklerinin çalındığını fark eden ikili, hemen polise başvurdu. Çift, evlerine gelen kuaförün hırsızlık yaptığından şüpheleniyor.

    "UMARIM ORTAYA ÇIKAR"

    Mahkemenin devam ettiğini söyleyen Burcu Kıratlı, katıldığı bir davette yaşadıkları olayla ilgili, "Benim için çok önemli bir aksesuarımı, evi toparladığımız zaman bulamadık. Umarım ortaya çıkar, polise bilgi verdik." dedi.

    Morali bozuk olan Sinan Akçıl da gerekli mercilere şikayette bulunduklarını açıkladı.

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