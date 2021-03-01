Burcu Kıratlı'nın tektaşı büyüdü

Sinan Akçıl'la ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı'nın tektaşı ikiye katladı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, aradığı mutluluğu 2018’de oyuncu Burcu Kıratlı’da bulmuştu. Aynı yılın aralık ayında da Amsterdam’da nikah masasına oturmuşlardı.

AYRILIP BARIŞIYORLAR

Çift evlendikten 9 ay sonra boşanmış, 20 gün sonra da tekrar barışıp kaldıkları yerden devam kararı almıştı. Bir kez daha ayrılan ve yine ayrı kalmaya dayanamayan çift barışıp ikinci kez nikah masasına oturdu.

YENİ YÜZÜK ALDI

İlk düğünde Sinan Akçıl eşine 100 bin lira değerinde bir tektaş almıştı. Ama Burcu Kıratlı geçen pazartesi Swissotel’de yapılan törende ikinci kez aynı yüzüğü takmak istemedi. Kesenin ağzını açan Akçıl, eşine 220 bin TL’lik yeni bir pırlantayüzük aldı.