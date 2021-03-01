- Haberler
- Magazin Haberleri
- Burcu Kıratlı'nın tektaşı büyüdü
Burcu Kıratlı'nın tektaşı büyüdü
Sinan Akçıl'la ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı'nın tektaşı ikiye katladı.
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 07:19
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, aradığı mutluluğu 2018’de oyuncu Burcu Kıratlı’da bulmuştu. Aynı yılın aralık ayında da Amsterdam’da nikah masasına oturmuşlardı.
AYRILIP BARIŞIYORLAR
Çift evlendikten 9 ay sonra boşanmış, 20 gün sonra da tekrar barışıp kaldıkları yerden devam kararı almıştı. Bir kez daha ayrılan ve yine ayrı kalmaya dayanamayan çift barışıp ikinci kez nikah masasına oturdu.
YENİ YÜZÜK ALDI
İlk düğünde Sinan Akçıl eşine 100 bin lira değerinde bir tektaş almıştı. Ama Burcu Kıratlı geçen pazartesi Swissotel’de yapılan törende ikinci kez aynı yüzüğü takmak istemedi. Kesenin ağzını açan Akçıl, eşine 220 bin TL’lik yeni bir pırlantayüzük aldı.