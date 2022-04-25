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    Burcu Özberk Bali'ye gitti

    Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam final yapınca kendini hemen Bali'ye attı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 11:14
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    Burcu Özberk Bali'ye gitti

    Aşk Mantık İntikam'da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, dizi final yapınca hemen tatile çıktı. Güzel oyuncu tercihini Bali'den yana kullandı.

    Güzel oyuncu açıklamasında ise "Veda etmek ne zormuş… Bu hikayede yanımda olan herkese kocaman sarılıyorum. Kendimi inanılmaz rahat ve olduğum gibi hissettiğim bir setti. Bunun için; kamera arkasındaki ekibimize, oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenlerime, yapım ekibine, senaristlerimize, Fox tv’ye ve yapımcılarımıza tek tek teşekkür ederim… Bana benzer ama benden daha cesurdu Esra. Güzel bir yolculuktu." dedi.

    Beğeni yağdı

    İzleyiciye veda eden Burcu Özberk, Bali pozlarıyla beğeni topladı. Her fırsatta yazı özlediğini dile getiren Özberk, mavi mini elbisesiyle gün batımında poz verdi.

    Güzel oyuncunun pozunu gören hayranları fotoğraflara beğeni yağdırdı.

    Burcu Özberk Bali ye gitti #1

    Burcu Özberk Bali ye gitti #2


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