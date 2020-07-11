Burcu Özberk, balona çıkmakta zorlandı

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Bodrum Yalıkavak’ta arkadaşlarıyla tatil yapan oyuncu, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda dizisi final yapan oyuncu Burcu Özberk, Bodrum’da tatil yapıyor…

Arkadaşlarıyla birlikte gittiği Yalıkavak’ta denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, bol bol eğlendi, etrafına neşe saçtı.

Stilist Serenay Satıcı’nın da aralarında bulunduğu arkadaş grubu ile görüntülenen Özberk, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

DENİZ YATAĞINA BİR TÜRLÜ ÇIKAMADI

3 erkek arkadaşı ile birlikte deniz yatağı denilen balonda keyif yapan oyuncu, bir ara hayatının mücadelesini verdi.

Serinlemek için denize atlayan ve sonrasında balona bir türlü çıkamayan oyuncu, dördüncü denemesinde amacına ulaştı.