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Burcu Özberk, Barcelona'da
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bu yaz tatil pozlarıyla gündemden düşmedi.
- Haber Merkezi
- 05.09.2022 - 07:54
En son Aşk Mantık İntikam dizinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, projesi final yaptığından beri tatilde.
Güzel oyuncu, şimdi de Barcelona'ya gitti. Özberk, bu defa Barcelona'da verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.
Yine iddialı
Sosyal medyada 9.2 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk'in iddialı pozları yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.