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    Burcu Özberk, Barcelona'da

    Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bu yaz tatil pozlarıyla gündemden düşmedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 07:54
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    Burcu Özberk, Barcelona'da

    En son Aşk Mantık İntikam dizinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, projesi final yaptığından beri tatilde.

    Güzel oyuncu, şimdi de Barcelona'ya gitti. Özberk, bu defa Barcelona'da verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

    Yine iddialı

    Sosyal medyada 9.2 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk'in iddialı pozları yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

    Burcu Özberk, Barcelona da #1

    Burcu Özberk, Barcelona da #2

    Burcu Özberk, Barcelona da #3

    Burcu Özberk, Barcelona da #4


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