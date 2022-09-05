Burcu Özberk, Barcelona'da

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bu yaz tatil pozlarıyla gündemden düşmedi.

En son Aşk Mantık İntikam dizinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, projesi final yaptığından beri tatilde.

Güzel oyuncu, şimdi de Barcelona'ya gitti. Özberk, bu defa Barcelona'da verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Yine iddialı

Sosyal medyada 9.2 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk'in iddialı pozları yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.