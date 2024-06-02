Burcu Özberk, Barselona sokaklarında dans etti Burcu Özberk, 10 milyon takipçisinin izlediği sosyal medya hesabına, son gezisinden birbirinden güzel fotoğraflar ekledi.

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ensonhaber.com

Sosyal medyayı sık kullanan Burcu Özberk'in gezi için sıklıkla Avrupa'yı tercih ettiği ve İspanya'nın Barselona kentinden görüntü paylaştığı biliniyor.

Genç dizi ve film oyuncusu Özberk'in 10 milyon takipçisinin izlediği sosyal medya hesabına yine Barselona'dan kareler eklendi.

Yüzbinlerce beğeni aldı

Öberk, "İnstagram'a Barcelona part 2" notuyla eklediği fotoğraflar yüzbinlerce beğeni gördü ve binlerce yorum aldı.

Cesur, açık yeşil renk bluzu ve yırtmaçlı siyah pullu süper mini eteğiyle verdiği pozlarda Özberk'in her zamanki gibi özgüvenini sergilediği görüldü.

Dansı beğenildi

Videoda yolda yürürken yaptığı slow dansı ile de dikkatleri üzerine çeken Özberk'in, dansı devam ederken, değişik pozlar vermesi gözlerden kaçmadı.

Burcu Özberk

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim göre Özberk, bu süreçte birçok tiyatro oyununda rol aldı.

Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Özberk, 2015 yılında rol aldığı Güneşin Kızları dizisi ile adını duyurdu.

Burcu Özberk ayrıca Aslan Ailem, Şahane Damat, Badem Şekeri, Direniş Karatay gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.