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    Burcu Özberk - Çağlar Ertuğrul buluşması

    Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk, eski partneri Teşkilat’ın Serdar’ı Çağlar Ertuğrul ile buluştu
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 10:24
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    Burcu Özberk - Çağlar Ertuğrul buluşması

    Aşk Mantık İntikam dizisindeki Esra karakteriyle yine dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, Afili Aşk dizisindeki rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul ile yıllar sonra bir araya geldi.

    "KİM GELMİŞ"

    İki yakın arkadaş, sosyal medya hesaplarından buluşmadan fotoğraf paylaştı. Özberk, yayınladığı fotoğrafa; "Kim gelmiş" notunu düştü.

    Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk, 2019 yılında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe ve Kerem adında karakterlere hayat veriyordu. İkilinin buluşması, oyuncuların hayranlarını çok heyecanlandırdı.

    Burcu Özberk - Çağlar Ertuğrul buluşması #1

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