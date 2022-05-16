Burcu Özberk: Çalışmak istemiyorum

Bir aydır tatilde olan Burcu Özberk'in aklı Bali'de kaldı

'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide başrol oynayan Burcu Özberk, dizisi final yapınca tatile çıkmıştı.

Haftalardır Bali'de olan güze oyuncu, Türkiye'ye döndü ama aklı orada kaldı.

"Çok güzeldi"

Tatilden dönen Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla Bali tatili hakkında konuşan ünlü isim, "Çok güzeldi, dinlendim iyice. Tekrardan hemen gideceğim Bali'ye." dedi.

Yeni bir projeye dahil olup olmayacağı da sorulan Özberk, "Çalışmak istemiyorum ya" diye cevap verdi.