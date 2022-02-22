Burcu Özberk derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Burcu Özberk, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Esra karakteriyle adından söz ettiren Özberk, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu, sık sık sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündemine geliyor.

"SADECE DIŞARIYI İZLEMEK İSTEMİŞTİM"

Özberk, şimdi ise cam kenarından paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Burcu Özberk, paylaştığı kareye, “Sadece dışarı izlemek istemiştim” notunu düştü.