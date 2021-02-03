Burcu Özberk: Evlenmeyi düşünmüyorum

Ekranın aranan yüzlerinden Burcu Özberk, önceki gün katıldığı bir sohbette söyledikleriyle gündem oldu.

31 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyada yayınlanan bir programa konuk oldu.

"ÇOCUK YETİŞTİRMEK ZOR"

Güzel oyuncu, evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorulara “Ben yeğenimle ilgileniyorum. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu biliyorum” cevabını verdi.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Özberk anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını söyleyerek “Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım, evlenmeyi de düşünmüyorum. Ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum” dedi.