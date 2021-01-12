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- Burcu Özberk: Hayatla dalga geçerim
Burcu Özberk: Hayatla dalga geçerim
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, 7 maddede kendini anlattı.
- Haber Merkezi
- 12.01.2021 - 09:56
Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle geçtiğimiz yıla damgasını vuran Burcu Özberk, samimi açıklamlarda bulundu.
"Özgürlüğüme düşkünüm. Müdahale edilmesini pek sevmem" diyen oyuncu Burcu Özberk, kendisini 7 maddede anlattı.
"KİN TUTMAM"
- Dürüst bir insanım. Sıcakkanlıyım.
- Biraz da patavatsızım. İçimdekini saklamam. Kin tutmam. Çabuk parlarım ama çabuk unuturum.
- İnatçıyım, asla pes etmem. İstediğimi alana kadar vazgeçmem.
"ERKEKSİ TARAFIM ORTAYA ÇIKAR"
- Haksızlığa gelemem. Öyle bir durumda erkeksi tarafım ortaya çıkar.
Özgürlüğüme düşkünüm. Müdahale edilmesini pek sevmem.
- Çocuksu yanımı kaybetmedim. İçimdeki küçük kız, beni koruyor.
- Enerjim yüksektir. Hayatla dalga geçerim.