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    Burcu Özberk: Hayatla dalga geçerim

    Ünlü oyuncu Burcu Özberk, 7 maddede kendini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 09:56
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    Burcu Özberk: Hayatla dalga geçerim

    Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle geçtiğimiz yıla damgasını vuran Burcu Özberk, samimi açıklamlarda bulundu.

    "Özgürlüğüme düşkünüm. Müdahale edilmesini pek sevmem" diyen oyuncu Burcu Özberk, kendisini 7 maddede anlattı.

    "KİN TUTMAM"

    - Dürüst bir insanım. Sıcakkanlıyım.

    - Biraz da patavatsızım. İçimdekini saklamam. Kin tutmam. Çabuk parlarım ama çabuk unuturum.

    - İnatçıyım, asla pes etmem. İstediğimi alana kadar vazgeçmem.

    "ERKEKSİ TARAFIM ORTAYA ÇIKAR"

    - Haksızlığa gelemem. Öyle bir durumda erkeksi tarafım ortaya çıkar.

    Özgürlüğüme düşkünüm. Müdahale edilmesini pek sevmem.

    - Çocuksu yanımı kaybetmedim. İçimdeki küçük kız, beni koruyor.

    - Enerjim yüksektir. Hayatla dalga geçerim.

    Burcu Özberk: Hayatla dalga geçerim #1

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