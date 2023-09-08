Burcu Özberk için yaz bitmedi Yaza doyamayan ünlü oyuncu Burcu Özberk, siyah bikinisiyle fiziğini sergiledi.

ensonhaber.com

Ruhun Duymaz dizisiyle ekranlarda son olarak boy gösteren Burcu Özberk, son dönemde güzelliğiyle dikkat çeken oyunculardan biri.

9.5 milyon kişi tarafından takip edilen Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor.

Tüm yazı tatilde geçirmek için daha önceki sezonlarda teklifleri reddeden güzel oyuncu, deniz kenarından pozlarını paylaştı.

Hep fit

Siyah bikinisiyle boy gösteren Burcu Özberk, fit görünümüyle hayranlarını mest etti.

Güzel oyuncu, paylaşımına "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" notunu düşerek beğeni topladı.