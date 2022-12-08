Burcu Özberk, imaj değişikliği yaptı

Son halini takipçileriyle paylaşan oyuncu Burcu Özberk, "Yenilendim" ifadelerini kullandı.

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasının ardından ekranlara bir süre ara veren oyuncu Burcu Özberk sık sık değiştirdiği imajı ile gündeme gelmeye devam ediyor.

"Yenilendim"

İmaj değişikliğine giden ünlü oyuncu, kâkül kestirdi. Son halini takipçileriyle de paylaşan Özberk, gönderisine "Yenilendim" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

İlk kez Muhteşem Yüzyıl’da oynadığı Huri Cihan Sultan dizisi ile ekrana gelen Burcu Özberk, ikinci dizisi Güneşin Kızları ile dikkatleri çekmişti.