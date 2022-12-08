Petrol
77.84
0.87%
Euro
19.5779
-0.05%
Dolar
18.6385
0.03%
Altın
1.068
-0.23%
Borsa
4827
0.00%
Bitcoin
318.250
-1.12%
BTXN Coin
5.14
-1.34%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Burcu Özberk, imaj değişikliği yaptı

    Son halini takipçileriyle paylaşan oyuncu Burcu Özberk, "Yenilendim" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 07:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burcu Özberk, imaj değişikliği yaptı

    Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasının ardından ekranlara bir süre ara veren oyuncu Burcu Özberk sık sık değiştirdiği imajı ile gündeme gelmeye devam ediyor.

    "Yenilendim"

    İmaj değişikliğine giden ünlü oyuncu, kâkül kestirdi. Son halini takipçileriyle de paylaşan Özberk, gönderisine "Yenilendim" notunu düştü.

    Ünlü oyuncunun fotoğrafları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

    İlk kez Muhteşem Yüzyıl’da oynadığı Huri Cihan Sultan dizisi ile ekrana gelen Burcu Özberk, ikinci dizisi Güneşin Kızları ile dikkatleri çekmişti.

    Burcu Özberk, imaj değişikliği yaptı #1

     

    Burcu Özberk, imaj değişikliği yaptı #2

    Burcu Özberk, imaj değişikliği yaptı #3

    Burcu Özberk, imaj değişikliği yaptı #4


    Aile Bakanlığı çocuğa cinsel istismar davasına müdahil oldu
    3. Sayfa

    Aile Bakanlığı çocuğa cinsel istismar davasına müdahil oldu

    KYK bursları toplu mu ödenecek? 2022 KYK burs ve kredi tarihi...
    Eğitim

    KYK bursları toplu mu ödenecek? 2022 KYK burs ve kredi tarihi...

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Görüş Bildir