Bomba itiraflarıyla gündemden düşmeyen Burcu Özberk, yumurtalıklarını dondurarak evlenmeden çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Peki, Burcu Özberk kimdir? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, son dönemin popüler uygulaması olan Clubhouse'ta bir sohbete katıldı.

Bu sohbette bomba itiraflarlarda bulunan Burcu Özberk'in kim olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Peki, Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, 32 yaşında ve bekardır.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

Burcu Özberk, ilk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Huricihan Sultan rolünde oynayarak yaşamıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteriyle tanınmaya başlayan Özberk, Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır.

BURCU ÖZBERK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Muhteşem Yüzyıl

Güneşin Kızları

Şahane Damat

Badem Şekeri

Arslan Ailem

Direniş Karatay

Afili Aşk

Çocukluk

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Aşk Aptalı

Marquis de Sade Quills

Woyzeck Masalı

Küçük Burjuvalar

Ayyar Hamza

Macbeth Abla

Kuş Bakışı Kabare

Kırmızı Başlıklı Kız

Yol Arkadaşlar



