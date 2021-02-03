Euro
8.6233
-0.51%
Dolar
7.1753
-0.37%
Altın
423.91
-0.31%
Borsa
1.516
0.31%
Bitcoin
257.950
4.01%
EXEN Coin
17.27
-1.31%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde rol aldı?

    Bomba itiraflarıyla gündemden düşmeyen Burcu Özberk, yumurtalıklarını dondurarak evlenmeden çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Peki, Burcu Özberk kimdir? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 16:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde rol aldı?

    Ünlü oyuncu Burcu Özberk, son dönemin popüler uygulaması olan Clubhouse'ta bir sohbete katıldı.

    Bu sohbette bomba itiraflarlarda bulunan Burcu Özberk'in kim olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor.

    Peki, Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

    BURCU ÖZBERK KİMDİR?

    Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, 32 yaşında ve bekardır.

    Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

    Burcu Özberk, ilk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Huricihan Sultan rolünde oynayarak yaşamıştır.

    Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteriyle tanınmaya başlayan Özberk, Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır.

    Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde rol aldı? #1

    BURCU ÖZBERK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

    • Muhteşem Yüzyıl

    • Güneşin Kızları

    • Şahane Damat

    • Badem Şekeri

    • Arslan Ailem

    • Direniş Karatay

    • Afili Aşk

    • Çocukluk

    ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

    Aşk Aptalı

    Marquis de Sade Quills

    Woyzeck Masalı

    Küçük Burjuvalar

    Ayyar Hamza

    Macbeth Abla

    Kuş Bakışı Kabare

    Kırmızı Başlıklı Kız

    Yol Arkadaşlar

    Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde rol aldı? #2Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde rol aldı? #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir