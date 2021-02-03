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- Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde rol aldı?
Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde rol aldı?
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 16:26
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, son dönemin popüler uygulaması olan Clubhouse'ta bir sohbete katıldı.
Bu sohbette bomba itiraflarlarda bulunan Burcu Özberk'in kim olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor.
Peki, Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...
BURCU ÖZBERK KİMDİR?
Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, 32 yaşında ve bekardır.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.
Burcu Özberk, ilk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Huricihan Sultan rolünde oynayarak yaşamıştır.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteriyle tanınmaya başlayan Özberk, Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır.
BURCU ÖZBERK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
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Muhteşem Yüzyıl
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Güneşin Kızları
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Şahane Damat
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Badem Şekeri
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Arslan Ailem
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Direniş Karatay
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Afili Aşk
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Çocukluk
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Aşk Aptalı
Marquis de Sade Quills
Woyzeck Masalı
Küçük Burjuvalar
Ayyar Hamza
Macbeth Abla
Kuş Bakışı Kabare
Kırmızı Başlıklı Kız
Yol Arkadaşlar