Burcu Özberk, köpeğiyle tatile çıktı

Bali'den dönen Burcu Özberk, şimdi de köpeğiyle Bodrum'a gitti.

Güzel oyuncu Burcu Özberk, reyting rekorları kıran dizisi 'Aşk Mantık İntikam' final yapar yapmaz soluğu Bali tatilinde almıştı. Bir aya yakın Bali'de kalan Özberk, şimdi de Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Köpeğiyle yüzdü

Önceki gün Gölköy'de, üç ay önce barınaktan sahiplendiği köpeği Çangu ile denize girerken görüntülenen Özberk, düzgün fiziği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

Çangu’yu yüzerken telefonu ile fotoğraflayan Özberk, siyah ve pembe bikinileriyle, herkesi kendine hayran bıraktı.