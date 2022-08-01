Burcu Özberk koronavirüse yakalandı

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Burcu Özberk’den kötü haber geldi.

Son Olarak Aşk Mantık İntikamisimli dizide yer alan güzel oyuncu Burcu Özberk, dizisi final yapınca kendini tatile vurmuştu.

Endonezya’nın Bali Adası’nda tatil yapan Burcu Özberk, daha sonra yurda döndü. Türkiye’ye döndükten sonra tatiline devam eden Burcu Özberk, paylaştığı karelerle binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Aylardır tatilde olan güzel oyuncudan kötü haber geldi.

"Kendime şaşırıyordum"

Sosyal medya sayfasından koronavirüs olduğunu duyuran Burcu Özberk paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı: “Hiç koronaya yakalanmadım' diye şaşırıyordum, testim pozitif çıktı. Ben biraz ağır atlatıyorum. Vakalar gerçekten artmış, kendinize dikkat edin”