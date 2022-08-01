Petrol
102.94
-0.99%
Euro
18.3574
0.20%
Dolar
17.9375
0.14%
Altın
1.015
-0.20%
Borsa
2592
-1.89%
Bitcoin
418.905
-1.50%
BTXN Coin
9.78
2.19%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Burcu Özberk koronavirüse yakalandı

    Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Burcu Özberk’den kötü haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 06:57
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 07:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burcu Özberk koronavirüse yakalandı

    Son Olarak Aşk Mantık İntikamisimli dizide yer alan güzel oyuncu Burcu Özberk, dizisi final yapınca kendini tatile vurmuştu.

    Endonezya’nın Bali Adası’nda tatil yapan Burcu Özberk, daha sonra yurda döndü. Türkiye’ye döndükten sonra tatiline devam eden Burcu Özberk, paylaştığı karelerle binlerce beğeni ve yorum alıyor.

    Aylardır tatilde olan güzel oyuncudan kötü haber geldi.

    "Kendime şaşırıyordum"

    Sosyal medya sayfasından koronavirüs olduğunu duyuran Burcu Özberk paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı: “Hiç koronaya yakalanmadım' diye şaşırıyordum, testim pozitif çıktı. Ben biraz ağır atlatıyorum. Vakalar gerçekten artmış, kendinize dikkat edin”

    Burcu Özberk koronavirüse yakalandı #1

    Burcu Özberk koronavirüse yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Bahaneleri kabul etmeyen davulcu POS cihazıyla bahşiş aldı
    3. Sayfa

    Bahaneleri kabul etmeyen davulcu POS cihazıyla bahşiş aldı

    Okan Buruk: Midtsjö bizi ileriye taşıyacak
    Futbol

    Okan Buruk: Midtsjö bizi ileriye taşıyacak

    Görüş Bildir