Haberler



Magazin



Burcu Özberk Londra'ya gitti! Güzel oyuncunun iddialı tarzı çok beğenildi

Burcu Özberk Londra'ya gitti! Güzel oyuncunun iddialı tarzı çok beğenildi Uzun zamandır Londra'da olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, ekrandan bir süredir uzaktı. Sosyal medyada aktif olan ünlü isim yeni Londra pozlarını yayınladı.