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'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam' gibi projelerde yer alan Burcu Özberk, 2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Huricihan Sultan' karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştı.
Son olarak 'Ruhun Duymaz'da rol alan Burcu Özberk, dizisi erken final yapınca son dönemde Londra'da vakit geçiriyor.
Londra sokakları
Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla her zaman adından söz ettiren güzel oyuncu, Londra pozlarıyla da dikkat çekti.
Mini elbisesiyle verdiği pozları paylaşan Özberk'e hayranlarından beğeni yağdı.
"Ülkeyi mi terk ettin?"
Bir süredir İngiltere'de olan oyuncuya "Ülkeyi mi terk ettin?" yorumları da gecikmedi.
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