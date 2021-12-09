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    Burcu Özberk, siyah elbisesiyle yine beğenileri topladı

    Ünlü oyuncu Burcu Özberk, siyah elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 07:46
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 07:49
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    Burcu Özberk, siyah elbisesiyle yine beğenileri topladı

    Ekranların reyting rekorları kıran Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle hayran sayısını ikiye katlayan güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

    Burcu Özberk, son olarak Instagram hesabından yaptığı siyah elbiseli paylaşımıyla gündeme geldi.

    BEĞENİ YAĞDI

    Instagram hesabında 8.4 milyon takipçisi bulunan 31 yaşındaki güzel oyuncunun yeni karesi takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Özberk'in yeni pozları da sosyal medyada yine büyük ilgi gördü.

    Burcu Özberk, siyah elbisesiyle yine beğenileri topladı #1Burcu Özberk, siyah elbisesiyle yine beğenileri topladı #2

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