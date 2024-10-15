Burcu Özberk tatilden dönemedi! Cesur pozlarına beğeni yağdı

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Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Burcu Özberk, sık sık yaptığı tatillerle de gündeme geliyor.

Yaz tatili ve kış tatili için yurt dışı tercih eden güzel oyuncunun yeni cesur kareleri sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada 10.6 milyon kişinin takip ettiği Burcu Özberk'in son karelerine sosyal medyada yorum yağdı. Şezlongda pozlar veren ünlü isme "Bu kızın nasıl sevgilisi olmaz", "Bu güzellik şaka mı?" gibi yorumlar yapıldı.