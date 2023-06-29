Burcu Özberk tatilden paylaştı! Gören büyülendi Tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk, son yaptığı paylaşım ile hayranlarını büyüledi. Özberk paylaşımına, "Tatiller hep güzeldir" notunu düştü.

Ünlülerin tatil fotoğrafları gelmeye devam ediyor.

Sezonu erken açan Burcu Özberk ise hem yurt içi hem de yurt dışında tatilin tadını çıkarıyor.

Önce yurt dışı tatiline çıkan akabinde de yurda dönen Özberk, paylaştığı kareler ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Yaz sezonunu geçtiğimiz günlerde İtalya'da açan ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınladı.

"Tatiller hep güzeldir"

33 yaşındaki Özberk, son olarak 9.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni tatil fotoğraflarını yayınladı.

Leoparlı bikini üstü ve mini şortuyla kamera karşısına geçen güzel oyuncu, bahçe sularken çekilen eğlenceli karelerine; "Tatiller hep güzeldir" notunu yazdı.

Takipçileri, kısa sürede 309 bin beğeni alan Özberk'in bu gönderisine; "Deli kız", "Çok güzelsin be Burcu" ve "Gerçek misin sen?" gibi 3 bine yakın yorum yazdı.