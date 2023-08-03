Burcu Özberk tesettürlü halini paylaştı

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Oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlülerden.
Kraliçe dizisindeki rolüyle konuşulan Özberk, şimdilerde Ruhun Duymaz dizisiyle ekranlara geri döndü.
Özberk, Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı dizideki özel sahneler sosyal medyada çokça konuşuldu.
Tesettürlü fotoğrafını paylaştı
Burcu Özberk, yeniden sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Yeni dizisinin setinden sıkça kareler paylaşan Özberk, bu kez tesettüre girdi.
"Selam canım setteyim"
Hesabından başörtülü fotoğrafını paylaşan Özberk “Selam canım setteyim” notunu düştü.