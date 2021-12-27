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    Burcu Özberk ve İlhan Şen yakalandı

    Serkay Tütüncü ile öpüştüğü iddialarıyla gündeme gelen Burcu Özberk, rol arkadaşı İlhan Şen ile bir mekandan çıkarken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 10:24
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    Burcu Özberk ve İlhan Şen yakalandı

    Aşk Mantık İntikam dizisinin başrolleri Burcu Özberk ve İlhan Şen, akşam yemeği sonrası objektiflere yansıdı.

    İNKAR ETMEDİLER

    Dizideki canlandırdıkları rol gibi gerçek hayatta da aşk yaşamaya başlayan İlhan Şen ve Burcu Özberk, mekan çıkışı beraber olduklarını saklamadı. Başrol oyuncuları, mutlu olduklarını ve ilişkilerinin güzel gittiğini de söyledi.

    İLHAN İLK

    Burcu Özberk, ağustos ayında verdiği bir söyleşide "Pek çok romantik komedi dizisi yaptım ancak hiçbir partnerimle aşk yaşamadım." demişti.

    Burcu Özberk ve İlhan Şen yakalandı #1

    Burcu Özberk ve İlhan Şen yakalandı #2

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