Petrol
88.78
0.89%
Euro
18.2386
-0.01%
Dolar
18.2317
0.09%
Altın
1.005
-0.16%
Borsa
3403
-0.34%
Bitcoin
354.294
2.42%
BTXN Coin
5.03
2.23%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti

    Dizisi final yapınca bol bol tatil yapan güzel oyuncu Burcu Özberk, soluğu Venedik Uluslararası Film Festivali’nde aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 08:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti

    Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Özberk, dizisi final yapar yapmaz tatile çıkmıştı. Yaz sezonunda hem gezip he de dinlenen güzel oyuncu, şu sıralar teklifleri değerlendiriyor.

    Herkes yeni sezon projesini merak ederken Burcu Özberk Venedik'e gitti.

    Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti #1

    Kırmızı halıda poz verdiler

    Türk oyuncular Burcu Özberk, Salih Bademci ve Gökçe Bahadır, Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçti.

    Burcu Özberk'in kırmızı halıdaki havalı yürüyüşü sosyal medyada gündem oldu. Özberk'in tarzı takipçilerini ikiye böldü. Kimi çok beğenirken kimi de "Venedik'e bu elbise giyilmez" yorumunda bulundu.

    Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti #2Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti #3


    İlginizi Çekebilir

    e-Devlet ücretli öğretmenlik sonuçları! 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı?
    Eğitim

    e-Devlet ücretli öğretmenlik sonuçları! 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı?

    Pakistan'da berberin fön makinesi ateş püskürdü
    Medya

    Pakistan'da berberin fön makinesi ateş püskürdü

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir