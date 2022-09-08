Burcu Özberk Venedik Film Festivali’ne gitti

Dizisi final yapınca bol bol tatil yapan güzel oyuncu Burcu Özberk, soluğu Venedik Uluslararası Film Festivali’nde aldı.

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Özberk, dizisi final yapar yapmaz tatile çıkmıştı. Yaz sezonunda hem gezip he de dinlenen güzel oyuncu, şu sıralar teklifleri değerlendiriyor.

Herkes yeni sezon projesini merak ederken Burcu Özberk Venedik'e gitti.

Kırmızı halıda poz verdiler

Türk oyuncular Burcu Özberk, Salih Bademci ve Gökçe Bahadır, Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçti.

Burcu Özberk'in kırmızı halıdaki havalı yürüyüşü sosyal medyada gündem oldu. Özberk'in tarzı takipçilerini ikiye böldü. Kimi çok beğenirken kimi de "Venedik'e bu elbise giyilmez" yorumunda bulundu.