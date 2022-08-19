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    Burcu Özberk'in yeni imajı

    Tatil dönüşü yeni bir imaj ile dikkat çeken Burcu Özberk takipçilerinden beğeni aldı
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 09:19
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    Burcu Özberk'in yeni imajı

    En son rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi finali sonrası hemen tatile çıkan Burcu Özberk, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Dönüşü muhteşem oldu

    Tatiline devam ederken ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Özberk karantinada zor bir hafta geçirdikten sonra yine tatil yapmaya gitmiş ve tatil pozlarını da paylaşmıştı.

    Güzel oyuncu Burcu Özberk tatil dönüşü imaj değişikliğine gitti. Burcu Özberk'in hayranları yeni imajını bir hayli beğendiklerini belirten yorumlar yaptı.

    Burcu Özberk in yeni imajı #1

    Burcu Özberk in yeni imajı #2

    Burcu Özberk in yeni imajı #3

    Burcu Özberk in yeni imajı #4

    Burcu Özberk in yeni imajı #5


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