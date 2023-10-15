Burcu Özberk'ten ayna pozları Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Burcu Özberk, hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

ensonhaber.com Türk televizyonlarının en beğenilen oyuncusu Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla hayranlarının beğenisini kazanan Özberk, yeni bir paylaşım daha yaptı. Güzel isim bu defa ayna karşısında verdiği pozları yayınladı. Burcu büyüledi Son olarak geçtiğimiz haftalarda final yapan Ruhun Duymaz adlı dizide Ece karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Özberk, sadece oyunculuğuyla değil, güzellik ve fit görünümüyle de büyük ilgi görüyor. Jean-sütyen tarzıyla dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.