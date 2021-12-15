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    Burcu Özberk'ten bikinili paylaşım

    Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekrana gelen başarılı oyuncu Burcu Özberk, bikinili paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:41
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    Burcu Özberk'ten bikinili paylaşım

    Instagram hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, 8,5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    "TATİL İSTEĞİ GELDİ"

    Ünlü oyuncu, havuzda verdiği bikinili bir pozu 'Anlık gelen tatil isteği' notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

    Instagram'ın hikaye kısmında bulunan Özberk'in paylaşımı, kısa sürede pek çok defa paylaşıldı.

    Burcu Özberk ten bikinili paylaşım #1

    Burcu Özberk ten bikinili paylaşım #2

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